В ГУР назвали максимальное количество дронов, которое Россия может запустить за сутки

Шахеды

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Россия по состоянию на середину июня 2025 года имеет в своем арсенале более 1950 различных стратегических ракет. Это включает в себя баллистические ракеты, крылатые ракеты, а также современные гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины на запрос РБК-Украина

Основные виды ракет, которыми вооружена Россия, очень разнообразны. В частности, у них есть до 500 единиц баллистических ракет типа 9М723 «Искандер-М» и около 300 крылатых ракет 9М728/9М729 «Искандер-К». Кроме того, российские бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 могут запускать примерно 260 крылатых ракет Х-101, а с самолетов Ту-22М3 — до 280 ракет Х-22 или Х-32. Также в запасах Москвы более 400 крылатых ракет 3М-14 «Калибр», которые используются в основном флотом.

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Отдельно стоит упомянуть гиперзвуковые ракеты Х-47М2 «Кинжал» — их около 150, они установлены на истребителях МиГ-31К. Также у России есть до 60 северокорейских баллистических ракет KN-23, которые были закуплены в Северной Корее.

Производство ракет в России идет постоянно. По оценкам разведки, ежемесячно выпускается около 195 ракет различных типов. Среди них до 60 ракет «Искандер-М», около 20 «Искандер-К», 60 ракет Х-101, до 10 модернизированных Х-32, примерно 30 ракет «Калибр» и около 15 гиперзвуковых «Кинжалов». Это свидетельствует о серьезных усилиях Москвы по поддержке и наращиванию своего ракетного потенциала.

Кроме ракет, Россия также активно использует беспилотные летательные аппараты (БПЛА). По данным украинской военной разведки, на середину июня в России было более 6 тысяч ударных дронов типа Shahed-136 (их называют «Герань-2») и «Гарпия-А1», а также более 6 тысяч имитаторов дронов, которые используются для отвлечения и введения в заблуждение систем ПВО.

Производство этих беспилотников тоже продолжается на высоком уровне — примерно 170 единиц в сутки, включая ударные имитаторы. И к концу 2025 года Россия планирует увеличить этот показатель до 190 дронов ежедневно.

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Сообщается, что Россия сохраняет значительный запас ракетного оружия и беспилотных аппаратов и активно наращивает их производство, что свидетельствует о ее готовности продолжать военные операции и влиять на ситуацию безопасности в регионе. Украинская разведка внимательно отслеживает эти процессы, чтобы своевременно реагировать на угрозы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в июне 2025 года Россия рекордно увеличила количество атак дронами по Украине