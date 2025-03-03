В ГУР назвали объекты в Украине, которые планируют уничтожить россияне: подробности

Цели россиян остаются прежними.
Российская армия продолжает атаковать стратегические объекты в Украине, в частности, энергосистему, газотранспортную инфраструктуру, аэродромы и предприятия ОПК.
Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".
По его словам, еще в 2023 году в документах РФ были четко определены объекты для атак беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами. Среди них:
- система управления Вооруженных Сил и Сил обороны;
- авиация и военные аэродромы;
- объекты энергетической инфраструктуры;
- газотранспортная система Украины;
- оборонно-промышленный комплекс (ОПК)
По словам Скибицкого, россияне изменили подход к атакам, используя тактику таргетинга – тщательную планировку ударов для максимального эффекта. Враг пытается уничтожить критическую инфраструктуру, особенно перед зимним периодом.
"Атаки на теплоэлектростанции мы уже видели. Особенно мощные удары были в Харьковском регионе, где оккупанты пытались оставить людей без тепла. Также страдает газотранспортная система и газовые месторождения, ведь россияне стремятся лишить Украину собственного газа", — заявил представитель ГУР.
Он добавил, что особое внимание враг уделяет украинскому ОПК, пытаясь уничтожить производство боеприпасов, дронов и другого оружия.
Украинские силы обороны продолжают отражать атаки и усиливать защиту стратегических объектов, но угроза ударов со стороны РФ остается высокой.
Напомним, по информации ГУР, страна-агрессорка Россия планирует запустить по Украине одновременно 500 "Шахедов" и других беспилотников.
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