В ГУР назвали объекты в Украине, которые планируют уничтожить россияне: подробности

Российская армия продолжает атаковать стратегические объекты в Украине, в частности, энергосистему, газотранспортную инфраструктуру, аэродромы и предприятия ОПК.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".

По его словам, еще в 2023 году в документах РФ были четко определены объекты для атак беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами. Среди них:

система управления Вооруженных Сил и Сил обороны;

авиация и военные аэродромы;

объекты энергетической инфраструктуры;

газотранспортная система Украины;

оборонно-промышленный комплекс (ОПК)

По словам Скибицкого, россияне изменили подход к атакам, используя тактику таргетинга – тщательную планировку ударов для максимального эффекта. Враг пытается уничтожить критическую инфраструктуру, особенно перед зимним периодом.

"Атаки на теплоэлектростанции мы уже видели. Особенно мощные удары были в Харьковском регионе, где оккупанты пытались оставить людей без тепла. Также страдает газотранспортная система и газовые месторождения, ведь россияне стремятся лишить Украину собственного газа", — заявил представитель ГУР.

Он добавил, что особое внимание враг уделяет украинскому ОПК, пытаясь уничтожить производство боеприпасов, дронов и другого оружия.

Украинские силы обороны продолжают отражать атаки и усиливать защиту стратегических объектов, но угроза ударов со стороны РФ остается высокой.

Напомним, по информации ГУР, страна-агрессорка Россия планирует запустить по Украине одновременно 500 "Шахедов" и других беспилотников.

Читайте также: