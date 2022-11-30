В ГУР назвали три причины "паузы" между массированными ракетными ударами РФ по Украине

Россия использует стратегический запас по некоторым видам вооружения, потому что 30% – порог, который всегда должен оставаться.

Россия сделала "паузу" между массированными ракетными ударами по инфраструктуре Украины. По какой причине?

Представитель ГУР Вадим Скибицкий в эфире телемарафона предоставил три причины выжидания страны-агрессорки.

Во-первых, осуществляется доразведка тех объектов, по которым наносились удары. Во-вторых, это классический подход: изучаются районы и цели, по которым будет нанесен удар. В-третьих, происходит подготовка ракет к боевому применению, их сосредоточение. Это требует времени", – отметил Скибицкий.

Он добавил, что с учетом меньшего запаса ракет в РФ враг применяет старые ракеты, которые произвели еще во времена СССР. Итак, необходимо определенное обслуживание оружия перед использованием.

В ГУР фиксировали, что россияне применили устаревшие ракеты Х-22, и довольно большой процент из них взрывался в воздухе и не достигал цели.

В то же время он отметил, что обломки ракет, которые россияне применяли, ракеты новые – изготовлены в 2022 году. То есть ракеты сразу с конвейера уходят для применения.

На сколько хватит этих ракет зависит от производства. Оно снизилось по сравнению с довоенным периодом, но, к сожалению, Российская Федерация из-за обхода экономических санкций еще способна выпускать определенное количество крылатых ракет и другого вооружения, которое используется против Украины.

Скибицкий добавил, что Россия транспортировала боеприпасы с территории Беларуси.

"В течение двух месяцев Россия вывозила артиллерийские боеприпасы 122 мм, 152 мм", – отметил он.

По его словам, данных по вывозу ракет из Беларуси типа "Точка-У" нет.

Скибицкий предполагает, что у России еще достаточно запасов, чтобы наносить удары собственным вооружением.

В то же время, по его словам, оккупанты ведут переговоры о поставках вооружения и боеприпасов с другими странами.

В частности, о боеприпасах к РСЗО типа "Смерч" и "Ураган", потому что производство РФ еще не стало массовым, поэтому у России существует определенный дефицит.

По информации ГУР, Россия проводила переговоры с Ираном по пополнению российского арсенала баллистических ракет.

"Есть проекты соглашений между Россией и Ираном, но пока поставки такого вооружения мы не зафиксировали", – сказал Скибицкий.

Изготовление ракет в России: что известно

Напомним, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в стране-агрессорке все еще продолжается изготовление ракет "Калибр", "Искандер" и Х-101, несмотря на санкции.

Ранее западные СМИ сообщили, что Россия еще до вторжения в Украину могла запастись микрочипами для "Калибров".

В то же время, Офису президента Алексей Арестович сообщил, что в России заканчиваются артиллерийские снаряды.

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