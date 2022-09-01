В ГУР обратились к крымчанам с важным сообщением об освобождении полуострова

В ГУР призвали украинцев в незаконно аннексированном россиянами Крыму присоединиться к деоккупации украинского полуострова.
Жителей временно оккупированного Крыма попросили сообщить "самые популярные" места для посещения", где базируются коллаборанты и оккупационные войска в соответствующие органы Украины, в частности, разведку.
Об этом информирует ГУР.
"Украинский полуостров известен своим осенним бархатным сезоном! Поэтому просим всех жителей срочно сообщить нам "самые популярные" места для посещения. Вместе выгоним оккупантов из родной земли!", — говорится в сообщении.
В частности, требуются следующие данные:
- точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательное геопривязывание с координатами),
- места жительства руководящего состава оккупационных войск (желательная геопривязка с координатами),
- места расположения и маршруты передвижения военной техники,
- точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязывание с координатами, ФИО, должности и место работы),
- лиц, которые "сочувствуют" оккупантам и других сторонников оккупационной власти.
Сообщить можно по номеру +380969455341 в мессенджерах Signal и WhatsApp.
Как сообщалось, Зеленский обратился с просьбой к жителям оккупированного полуострова.
Напомним, россияне срочно вывозят с юга награбленное украинское зерно. Трасса в Крым забита грузовиками.
Читайте также: