В ГУР обратились к крымчанам с важным сообщением об освобождении полуострова

В ГУР призвали украинцев в незаконно аннексированном россиянами Крыму присоединиться к деоккупации украинского полуострова.

Жителей временно оккупированного Крыма попросили сообщить "самые популярные" места для посещения", где базируются коллаборанты и оккупационные войска в соответствующие органы Украины, в частности, разведку.

Об этом информирует ГУР.

"Украинский полуостров известен своим осенним бархатным сезоном! Поэтому просим всех жителей срочно сообщить нам "самые популярные" места для посещения. Вместе выгоним оккупантов из родной земли!", — говорится в сообщении.

В частности, требуются следующие данные:

точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательное геопривязывание с координатами),

места жительства руководящего состава оккупационных войск (желательная геопривязка с координатами),

места расположения и маршруты передвижения военной техники,

точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязывание с координатами, ФИО, должности и место работы),

лиц, которые "сочувствуют" оккупантам и других сторонников оккупационной власти.

Сообщить можно по номеру +380969455341 в мессенджерах Signal и WhatsApp.

Как сообщалось, Зеленский обратился с просьбой к жителям оккупированного полуострова.

Напомним, россияне срочно вывозят с юга награбленное украинское зерно. Трасса в Крым забита грузовиками.

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