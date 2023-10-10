В ГУР объяснили, какое оружие Россия пытается передать ХАМАСу, чтобы "подставить" Украину

Россия пытается дискредитировать Украину на мировой арене из-за "оружия" для боевиков ХАМАСа. РФ хочет выставить наше государство как передавшее оружие для войны в Израиле.

Об этом в рамках единственного телемарафона сообщил представитель ГУР Украины Андрей Юсов.

По его словам, Россия хочет передать представителям ХАМАС оружие, которое оккупанты добыли на поле боя в Украине — в частности, стрелковое оружие.

"Речь идет о стрелковом оружии, небольших объемах, речь не идет о настоящей помощи через украинское оружие... Идет война, украинские Силы безопасности и обороны в бою получили у оккупантов большое количество техники, военного вооружения, в частности — стрелкового оружия. К сожалению, есть такие случаи в контексте стрелкового вооружения и со стороны захватчиков.И вот отдельные образцы уже контрабандными каналами снабжения оружия — а Россия сегодня — вооруженный контрабандист номер один — переданы ХАМАСу для того, чтобы реализовать информационно-психологическую операцию против Украины на международной арене", - объяснил Андрей Юсов.

Он также добавил, что Россия таким образом пытается ослабить поддержку нашего государства со стороны партнеров и союзников.

Напомним, что у Буданова разоблачили план российских пропагандистов по продаже западного оружия террористам ХАМАС.

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