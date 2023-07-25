В ГУР объяснили, почему оккупанты на ЗАЭС перевели один блок в "горячую остановку"

На сегодняшний день нет никакой технической необходимости в "горячей остановке" блока №4 Запорожской АЭС, это нужно оккупанты только для шантажа.

Об этом представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

Он подчеркнул, что запуск россиянами четвертого энергоблока ЗАЭС в режим "горячей остановки" – абсолютное нарушение и норм безопасности, и украинского ядерного законодательства.

"И главное – в этом нет никакой технической необходимости. Никакой технической необходимости перевода четвертого или других блоков в режим "горячей остановки" не существует", – сказал Юсов.

Он пояснил, что захватчики прибегают к таким действиям для поддержания режима ядерного шантажа.

"И мы понимаем, что "горячая остановка" потенциально несет в себе больше угрозы с точки зрения техногенной катастрофы", — отметил представитель украинской разведки.

Отметим, украинские работники ЗАЭС ранее сопротивлялись требованиям россиян устроить "горячую остановку". Однако, как пояснил Юсов, россияне продолжают привлекать на станцию работников из РФ, а также есть коллаборанты, чьи имена известны.

"Но в целом мы должны понимать, что на коллектив постоянно с момента оккупации оказывается давление, проводятся жесткие фильтрационные мероприятия. И, безусловно, речь идет о многочисленных нарушениях прав человека по отношению к украинскому персоналу станции", – рассказал представитель ГУР.

Он подчеркнул, что это очередные военные преступления, о которых собирается информация, и виновники обязательно будут наказаны.

Ситуация на ЗАЭС

В Энергоатоме сообщили 24 июля, что по приказу российских оккупантов на Запорожской АЭС энергоблок №4 был переведен в режим "горячий остановки". Это чревато ядерной и радиационной безопасностью из-за длительного простоя оборудования, отсутствия надлежащего технического обслуживания и ремонта.

Незадолго до этого в ГУР предупредили, что оккупанты вскоре планируют очередную вооруженную провокацию на территории ЗАЭС. Для этого ФСБ распространяет среди российских военных информацию о якобы подготовке украинскими защитниками штурма станции.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "На ЗАЭС тревожно! В Энергодаре оккупанты травят местных радиацией?"

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