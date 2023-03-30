В ГУР объяснили, при каких условиях россияне смогут "списать" вину за войну на Путина

В России каждый день увеличивается возможность формирования бизнес-политической элиты, рассматривающих свержение власти в Кремле.

У россиян есть возможность переложить всю вину за войну против Украины на диктатора Владимира Путина, но это произойдет тогда, когда он лишится власти.

Такое мнение высказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк, сообщает Укринформ.

Он заявил, что в России каждый день увеличивается возможность формирования бизнес-политической элиты, рассматривающих свержение власти в Кремле. Один из таких примеров – недавно обнародованная запись разговора "почитателей режима" Иосифа Пригожина с Фархадом Ахметовым, где они раскритиковали действия Кремля.

"Этот ливень — одно из ярких свидетельств, что раскол внутри так называемых кремлевских элит — не сценарий, а свершившийся факт. Другое дело — глубина этого раскола и готовность тех или иных групп к действиям", — уточнил Черняк.

Представитель ГУР заявил, что недовольство также растет среди населения, которое каждый день видит новые грузы с "черными мешками". Но пока рано говорить о возможности массовых протестов из-за развернутых репрессий и влияния пропаганды.

Черняк заявил, что падение поддержки действий Путина произойдет только тогда, когда будет свергнут его диктаторский режим.

"Устранение диктатора может привести к тому, что большинство российского населения, которое в неоимперском угаре поддерживало агрессивную войну, будет бить себя в грудь и будет кляться в вечной оппозиционности режиму. Такое уже не раз бывало в российской истории, когда на мертвого или недееспособного лидера списывали, крушения и преступления", — добавил представитель ГУР.

Напомним, ранее Андрей Черняк заявлял, что у России хватит ресурсов, чтобы продолжать войну против Украины в этом и, возможно, в следующем году, но анонсированное ею "большое наступление" оказалось "пшиком".

Кроме того, мы ранее информировали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готовит контрнаступление этой весной, но нельзя воспринимать его как решающий момент в войне против России.

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