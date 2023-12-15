В ГУР объяснили, зачем Путин соврал о количестве воюющих в Украине российских захватчиков

Российский диктатор Путин соврал, когда заявил, что в Украине воюет более 600 тысяч захватчиков.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГЛА разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Он заявил, что диктатор делает подобные заявления, чтобы мотивировать зазомбированное население своей страны и пугать западных партнеров Украины.

"Когда враг подает искаженные данные, то делает это намеренно, чтобы повлечь за собой информационное давление на нашу страну, возможно, продолжить пугать кого-то за границей и дополнительно мотивировать свое зазомбированное население. Поэтому это не единственная ложь, которая звучала вчера из уст российского диктатора", — сказал Юсов.

Он заявил, что в настоящее время на территории Украины воюют более 450 тысяч захватчиков.

"Не та цифра, озвученная человеком, похожая на Путина. Разве что он посчитал вместе всех ликвидированных захватчиков, которых не забрали рашисты с поля боя. В таком ключе могла выйти другая цифра. А в целом — это пропаганда", — резюмировал представитель ГУР. .

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Андрей Черняк прокомментировал информацию, что РФ хочет захватить Харьков, Днепр и Запорожье до 2026 года.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ГУР предупредили о новых масштабных кибератаках РФ.

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