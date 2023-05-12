В ГУР оценили конфликт между Пригожиным и Минобороны РФ: "Боятся поражения"

Громкий конфликт начальника ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с министром обороны России Сергеем Шойгу свидетельствует о страхе перед ответственностью за неизбежное поражение России в войне.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает Telegram-канал ГУР.

Юсов отмечает, что руководители оккупантов встревожены из-за неопределенности их будущего после окончательного поражения в войне.

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"Никто из этой троицы не желает брать не себя ответственность, именно поэтому они приступили к поиску крайних. Вот сейчас Шойгу, Герасимов и Пригожин между собой определяют, кто же будет виноват", - отметил Юсов.

Конфликт Пригожина с Шойгу

Украинские военные осуществили ряд успешных контратак на флангах, за которые отвечали кадровые российские военные. Следовательно, руководитель "вагнеровцев" Евгений Пригожин снова бьет тревогу, в частности, обостряет конфликт с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин призывает главу Кремля Путина остановить "спецоперацию". Долгое время он создавал себе образ героя Бахмута, который может быть разрушен украинским контрнаступлением.

Между тем, в ГУР говорят, что Евгений Пригожин, скорее всего, проиграет в противостоянии с российскими военными. ЧВК "Вагнер" вообще может не остаться после происходящего вокруг Бахмута.

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