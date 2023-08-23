В ГУР оценили последствия уничтожения в Крыму комплекса С-400: "Это триумф для Украины"

Уничтожение в оккупированном Крыму российского ЗРК С-400 "Триумф" повлечет за собой системные последствия для развития событий на полуострове и это приближает момент деоккупации региона.

Об этом представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" 23 августа.

Желающих покупать С-400 станет меньше

Юсов отметил, что взрыв в Крыму 23 августа "ликвидировал такую "визитную карточку" российских средств ПВО" и это именно тот комплекс, который россияне планировали дорого продавать за границу.

"Я думаю, что теперь желающих покупать подобные не очень эффективные хорошо горящие вещи будет значительно меньше", — добавил представитель разведки.

Что еще уничтожено и какие последствия для врага

Юсов также проинформировал, что в ГУР есть информация о ликвидации российского личного состава в результате взрыва.

"Ну и собственно комплекс С-400 – это не одна единица техники. Поэтому все, что находилось вокруг, либо уничтожено, либо поражено", – сказал он.

Юсов оценил, как уничтожение "Триумфа" повлияет на работу ПВО российских оккупантов в Крыму. По его словам, С-400 – одна из последних разработок, так что таких средств у врага сейчас очень немного.

"Поскольку это одно из самых современных их (вражеских – ред.) средств противовоздушной и противоракетной обороны, то это системные последствия будут для развития событий в Крыму. Сегодня действительно состоялся "триумф", но не для рашистов. Это триумф для Украины и украинцев, которые приближают освобождение Крыма", – заверил представитель ГУР.

Напомним, утром 23 августа в Крыму прогремела серия взрывов в районе мыса Тарханкут, а затем украинская разведка сообщила об уничтожении там вражеской системы С-400 "Триумф" и показала видео из дрона.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Взрыв в Крыму! Невероятной силы "бавовну" показали на видео"

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