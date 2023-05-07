В ГУР оценили, способна ли Россия попытаться осуществить очередное наступление

Армия РФ сегодня не имеет никакого потенциала, чтобы предпринять еще одну попытку серьезного наступления.

Об этом сказал руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью Yahoo News.

"На сегодняшний день у России нет ни одного военного, экономического или политического потенциала, чтобы осуществить еще одну попытку серьезного наступления в любой точке Украины. Кроме того, она вполне способна вести серьезные оборонные операции, и это именно та проблема, с которой мы сейчас столкнемся", — заявил Буданов.

Кроме того, руководитель разведки отметил, что россияне пытаются накопить запасы и держать их в готовности для того, чтобы попытаться сорвать контрнаступление ВСУ, однако "правда в том, что они свели свои запасы почти до нуля".

Ранее Буданов рассказал, что российская пропаганда будет утверждать, что они "предотвратили величайшую катастрофу человечества", говоря об атаке на Кремль.

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