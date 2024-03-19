В ГУР описали детали и результаты своих кибератак по России за неделю

Нанесенный врагу ущерб может достигать сотен тысяч долларов.

Специалисты ГУР Минобороны Украины и активисты группы BO Team провели ряд кибератак по объектам России. Под ударом оказались государству и частные российские структуры, уплачивающие налоги и финансирующие войну против Украины.

Об этом сообщили в телеграм-канале ГУР.

В украинской военной разведке подробно описали кибератаки по России, устроенные за последнее время. Так, в течение недели с 11 по 18 марта 2024:

были атакованы ресурсы ПАО "Ростелеком", а именно выведено из строя коммуникационное оборудование Забайкальского и Красноярского края РФ;

разведка получила доступ к системе электронного документооборота правительства Белгородской области. Были проведены фейковые рассылки 12 тысячам местных чиновников;

удалось атаковать и вывести из строя коммуникационное оборудование ООО "Белзнак";

были атакованы и уничтожены информационные ресурсы "Муниципального бюджетного учреждения Старооскольского городского многоотраслевого производственного объединения коммунального хозяйства";

атакована и уничтожена инфраструктура ЗАО "Томмолоко";

захвачена и уничтожена серверная инфраструктура вместе с резервными копиями хостинг-провайдера 1Gb.ru, а также десятков тысяч обслуживаемых им веб-сайтов;

выведено из строя более 40 сетевых устройств Mikrotik в Центре управления городским автоэлектротранспортом в Новосибирске.

"Нанесенный врагу ущерб может исчисляться сотнями тысяч долларов. Атаки на россию в киберпространстве продолжаются", — отметили в ГУР.

Напомним, 16 марта СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщили, что киберспециалисты ГУР сломали систему государственных услуг России, через которую происходит электронное голосование на "выборах" президента.

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