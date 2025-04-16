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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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В ГУР оценили, насколько северокорейские бойцы владеют тактикой России на фронте

Солдаты КНДР, к сожалению, тоже учатся.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Военные КНДР

Военные КНДР / © Associated Press

В ГУР прокомментировали участие северокорейских солдат в боевых действиях. Да, они научились тактике использования беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в интервью японскому NHK

"Они полностью овладевают вооружением и тактикой, которую Россия использует на поле боя", - подчеркнул Черняк.

Ранее говорилось, что северокорейцы, воюющие на Курщине на стороне россиян, — это очень хорошо подготовленные и слаженные бойцы до 35 лет.

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Дата публикации
Количество просмотров
198
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