- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 198
- Время на прочтение
- 1 мин
В ГУР оценили, насколько северокорейские бойцы владеют тактикой России на фронте
Солдаты КНДР, к сожалению, тоже учатся.
В ГУР прокомментировали участие северокорейских солдат в боевых действиях. Да, они научились тактике использования беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы.
Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в интервью японскому NHK
"Они полностью овладевают вооружением и тактикой, которую Россия использует на поле боя", - подчеркнул Черняк.
Ранее говорилось, что северокорейцы, воюющие на Курщине на стороне россиян, — это очень хорошо подготовленные и слаженные бойцы до 35 лет.