В ГУР оценили, насколько северокорейские бойцы владеют тактикой России на фронте

Военные КНДР / © Associated Press

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В ГУР прокомментировали участие северокорейских солдат в боевых действиях. Да, они научились тактике использования беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в интервью японскому NHK

"Они полностью овладевают вооружением и тактикой, которую Россия использует на поле боя", - подчеркнул Черняк.

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Ранее говорилось, что северокорейцы, воюющие на Курщине на стороне россиян, — это очень хорошо подготовленные и слаженные бойцы до 35 лет.