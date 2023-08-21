В ГУР ответили на слова Шойгу о возвращении военнопленных: "Должны быть конкретные действия со стороны российских властей"

Представитель ГУР Украины Андрей Юсов ответил минобороны РФ Шойгу на то, что основная цель так называемой "СВО" — возвращение военнопленных.

Об этом Андрей Юсов рассказал в эфире единственного телемарафона.

"Недавно мы слышали интересное заявление министра нападения Российской Федерации Шойгу о том, что теперь одной из ключевых целей так называемой СВО является возвращение в РФ находящихся в Украине российских военнопленных. Очень интересно, логика уникальна. А как они вообще появились? Может, не нужно было начинать это так называемое СВО, и не было бы пленников? Тем не менее, заявление было, а теперь должны быть конкретные действия со стороны российских властей, чтобы возвращать своих военнопленных", — подчеркнул Андрей Юсов.

По его словам, должно быть давление, в том числе матерей, жен и родителей на эту власть, чтобы возвращать своих мужчин из украинского плена.

Напомним, что Шойгу назвал приоритетную задачу РФ на войне в Украине.

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