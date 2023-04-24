В ГУР ответили, почему Россия прекратила массированные ракетные удары

Россия в течение полутора месяцев не нанесла массированных ракетных ударов. Очевидно, в настоящее время страна-агрессорка производит новые ракеты.

Об этом рассказал руководитель ГУР Кирилл Буданов.

По его оценкам, по состоянию на конец 2022 года россияне могли производить до 60 ракет Х-101 и "Калибров".

"Никакой конспирологии в этом нет. Ответ обычный – цифры. Но есть другая сторона. Россия за это время тоже производит новые ракеты. Она их аккумулирует для срыва нашей наступательной операции. Они на это надеются. И большая часть этих ракет будет применена во время активных". боевых действий. Но вместе с тем они наращивают свой потенциал", – говорит Буданов.

Объемы ракет, производимые россиянами, недостаточны по их масштабам для проведения интенсивных ракетных ударов.

"Возвратимся в историю. Первый ракетный удар – в залпе было около 120 ракет. Удары пошли по понедельникам, помните, это уже даже как мем было? Потом постоянно количество ракет в залпе уменьшалось, интенсивность держали. Потом стали наращивать промежуток. Потом стали еще увеличивать промежуток и еще уменьшать количество ракет. И так они подошли почти к нулям", — отмечает эксперт.

Примечательно, что россияне уменьшали количество высокоточных ракет и увеличивали – Х-22.

"Х-22 они мало использовали, потому что их в принципе не так много, как все считают. И второе – их состояние не совсем хорошее. Это жидкостная ракета – вот в чем проблема. Она советская и это реально хорошая ракета. Она гораздо лучше себя показала, чем все то, что они производят новое. Но у нее жидкостное топливо. А у жидкого топлива есть определенные ограничения", — добавляет эксперт.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что Россия приостановила ракетные обстрелы Украины, чтобы накопить их резерв для срыва наступательной операции Вооруженных сил Украины.

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