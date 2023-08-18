В ГУР ответили, сколько людей РФ мобилизует ежемесячно на войну против Украины

В России ежемесячно мобилизуют на войну против Украины около 20 тысяч человек.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов на брифинге в эфире телемарафона.

По его словам, мобилизованные россияне заставляют подписывать контракты или иными способами их заставляют идти воевать против Украины.

"И каждый день, и ежемесячно эти мероприятия продолжаются, и ежемесячно несколько десятков, около 20 000 человек мобилизуются", – сказал представитель ГУР.

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Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 45 тысяч москвичей якобы находятся на фронте.

"До этого эта цифра была 35 000. Это означает, что мэр Москвы признался, что за несколько месяцев только москвичей 10 000 дополнительно мобилизовали. Разными способами, разными инструментами, разными методами, однако эта кампания продолжается", — подчеркнул военный разведчик.

Напомним, на временно оккупированных территориях Запорожья россияне анонсировали открытие кадетских классов в захваченных школах.

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