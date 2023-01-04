В ГУР ответили, сколько дронов-камикадзе осталось в РФ для атак по Украине: "Мы готовимся к новым партиям"

По состоянию на 4 января Россия имеет в своем арсенале около 100 иранских дронов-камикадзе, которыми она атакует Украину. Впрочем, РФ ожидает очередную партию дронов.

Об этом в прямом эфире телеканала FREEДОМ заявил представитель пресс-службы ГУР МО Украины Андрей Юсов.

Также читайте Россия в 2023 году будет увеличивать уровень своей агрессии: историк рассказал детали

"Дроны еще есть. Если говорить об остатках, то у России около ста дронов. Мы готовимся к новым партиям поставки иранских дронов "Шахеды". Подписаны контракты (между РФ и Ираном — ред.). Поступающие партии "Шахедов" не очень большие, чтобы использовать их сотнями", — рассказал он.

Юсов отметил, что у украинской разведки есть информация, что российские атаки дронов-камикадзе будут продолжаться.

"Тем не менее есть информация, что такие атаки могут быть продолжены. В Минобороны к ним готовятся. Изменение тактики и приемов — это то, к чему мы также готовимся после каждого удара для следующего. Поэтому эффективность по борьбе против иранских дронов будет только расти ", — подчеркнул он.

Атаки иранских дронов по Украине

По информации Воздушных сил, силы ПВО Украины за первые двое суток 2023 года, 1-2 января, уничтожили 84 БПЛА врага. Это 100% результат.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, российские войска запускают иранские дроны-камикадзе Shahed в темное время вдоль реки Днепр, чтобы их было труднее обнаружить радиолокационно.

Эксначальник прессслужбы Генерального штаба ВСУ полковник Владислав Селезнев объяснял, что армия России атакует Украину дронами-камикадзе ночью, чтобы обойти украинскую ПВО.