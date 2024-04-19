В ГУР подтвердили, что это они и Воздушные силы сбили самолет Ту-22М3 в РФ (видео операции)

Ту-22МЗ удалось сбить теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет-разведчик А-50.

В ГУР Минобороны Украины сообщили, что в результате их совместной с Воздушными силами операции был уничтожен российский бомбардировщик Ту-22МЗ, 19 апреля запускавший ракеты по Украине.

Об этом говорится в заявлении ГУР в Сети.

Сообщается, что один из российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3, в ночь на 19 апреля совершавших ракетную атаку по Украине, был сбит в результате спецоперации ГУР во взаимодействии с Воздушными силами ВСУ.

Отмечается, что самолет Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 км от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В результате поражения Ту-22МЗ не смог долететь до района Ставрополя, где упал и разбился.

"Отметим, что это первое успешное уничтожение стратегического бомбардировщика в воздухе во время боевого вылета во время полномасштабного вторжения России в Украину", – обратили внимание в разведке.

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Напомним, ранее в ВСУ сообщили, что 19 апреля в Ставропольском крае России разбился стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3.

СМИ со ссылкой на источники в Силах обороны сообщили, что сбитие самолета Ту-22 МЗ – это операция ГУР.

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