В ГУР подтвердили, что уничтожили в Крыму 2 катера "Тунец": феерическое видео

Чтобы обезвредить украинские морские дроны, оккупанты 32 раза поднимали в небо боевую авиацию.

Бойцы ГУР Минобороны Украины в ночь на 30 мая уничтожили в оккупированном Крыму два российских катера "Тунец", а также показали видео поражения судов.

Об этом сообщили в телеграм-канале военной разведки.

Ночью спецподразделение ГУР Group 13 с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5 устроило результативную атаку на корабельно-катерный состав России в оккупированном Крыму.

Чтобы обезвредить ударные морские дроны ГУР на подходе к бухте Узкая, российские оккупанты в Крыму 32 раза поднимали в небо боевую авиацию, в частности – самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27/29 и Ми-8.

Захватчики также хаотично применяли стрелковое оружие и 30-миллиметровые пушки.

Однако враг не помешал спецназовцам ГУР успешно выполнить боевую задачу. Так, в результате удара были уничтожены два российских катера – по предварительным данным, скоростные транспортно-десантные КС-701 "Тунец".

В разведке добавили, что информация обновляется.

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Напомним, ночью жители оккупированной Керчи сообщили о 10 взрывах над городом. В этот момент оккупанты останавливали движение транспорта по Керченскому мосту.

Утром украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в результате операции ГУР был поражен российский катер типа КС-701 "Тунец".

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