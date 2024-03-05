В ГУР подтвердили уничтожение российского корабля "Сергей Котов"

Стоимость потопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов.

В ночь на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль Черноморского Флота РФ "Сергей Котов".

Об этом сообщили в ГУР.

"В результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждения корма, правого и левого бортов. Огненное поражение корабля произошло в территориальных водах Украины, неподалеку от Керченского пролива. Стоимость потопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщили о существенном повреждении российского корабля в результате ночной атаки в оккупированном городе Керчь. Также были сообщения о его затоплении.

Официально российские власти это не комментируют.

В Керчи в оккупированном Крыму ночью 5 марта были слышны звуки взрывов, соединяющий полуостров с Россией мост был перекрыт. Утром движение по мосту возобновили.

Удары по оккупированному Крыму происходят регулярно, в частности сообщают о взрывах вблизи Керченского моста, соединяющего оккупированный полуостров с Россией. Власти РФ обвиняют во взрывах армию Украины или называют их "учениями". Киев официально подтверждает свою причастность только к некоторым атакам.

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