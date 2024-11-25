В ГУР показали дроны, которыми атакуют военные объекты России (видео)

Бойцы ГУР Минобороны Украины показали беспилотники, атакующие военные объекты на территории России. Речь идет о дальнобойных дронах "Лютый", "Бобер" и других.

Об этом сообщили в разведке со ссылкой на репортаж о работе группы операторов дальнобойных дронов ГУР от журналистов "Радио Свобода".

Разведчики рассказали, как готовят ко взлету стаю дронов, в каждом из которых содержится по 75 кг взрывчатки.

"Подготовка проводится в несколько этапов. Прежде всего, мы анализируем цели, возможность долета до них, анализируем ПВО, средства радиоэлектронной борьбы врага, чтобы найти коридоры, как пройти. Последний год это делать очень сложно, но все равно получается", – рассказал командир группы операторов дальнобойных БпЛА ГУР.

Он добавил, что в течение полномасштабной войны применение ударных дронов претерпело серьезные изменения.

"Мы именно та группа, которая первой запускала практически все дальнобойные дроны, и те, что были до них. Мы можем видеть динамику – сейчас мы можем поражать цели на 2000 км", – отметил разведчик.

Бойцы ГУР показали дроны, которыми атакуют военные объекты России

Напомним, по данным СМИ, в ночь на 25 ноября бойцы ГУР атаковали дронами нефтебазу в Калужской области РФ. В Калуге также был атакован завод "Тайфун", являющийся частью российского ВПК.

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