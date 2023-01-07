В ГУР показали, как добровольцы из Чечни помогают уничтожать оккупантов в Бахмуте (видео)

Украинская разведка показала, как чеченские добровольцы уничтожают оккупантов в Бахмуте Донецкой области.

Чеченские добровольцы в Бахмуте Донецкой области помогают украинским военным уничтожать российских захватчиков.

Соответствующее видео обнародовало Главное управление разведки Минобороны.

Отмечается, что добровольцы из Чечни защищают Украину в составе Интернационального легиона ГУР Минобороны. Среди добровольцев – герой ичкерийского народа Абдул Хаким, сейчас воюющий в Бахмуте.

Абдул Хаким до полномасштабного российского вторжения руководил группой "Аджнад аль-Кавказ" в Сирии. После 24 февраля его группа стала частью Отдельного батальона особого назначения Министерства обороны Чеченской Республики Ичкерия – добровольческого подразделения в составе украинского Интернационального легиона ГУР МО.

Бои у Бахмута

С начала полномасштабного вторжения и по состоянию на 7 января 2023 года Вооруженные силы Украины уничтожили 110 740 россиян-оккупантов.

Враг несет большие потери на одном из самых горячих направлений – Бахмутском. Так, россияне основные усилия сосредотачивают на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы.

В британской разведке отметили, что участок фронта у Кременной Луганской области может стать угрозой для россиян на Бахмутском направлении.

Трасса Сватово-Кременная (Луганская область), с помощью которой поставляются российские войска, уже находится под огневым контролем украинских военных. Это усложняет оборону для оккупантов.

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