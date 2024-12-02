В ГУР показали, как "отрубили" российским оккупантам электричество и связь (видео)

Бойцы спецподразделения Firebird сняли на видео удары по объектам российских войск.
В результате работы бойцов ГУР Минобороны Украины российские войска остались без связи и электроэнергии. Удары по вражеским целям сняли на видео с дронов.
Об этом сообщается в телеграм-канале ГУР.
В военной разведке сообщили, что FPV-мастера спецподразделения ГУР Firebird "отрубили оккупантам связь и электричество".
"В очередном видео результатов работы fpv-мастеров спецподразделения ГУР МО Украины "Firebird" – уничтожение вражеской автомобильной техники, удары по тайникам российских оккупантов, сожжение их средств связи, наблюдения и электропитания", – говорится в заявлении разведки.
Там добавили, что боевая работа против врага продолжается.
К слову, накануне бойцы ГУР уничтожили три радиолокационных комплекса российских войск в оккупированном Крыму.
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