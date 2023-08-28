В ГУР показали, как "поздравили" оккупантов с Днем Независимости на Запорожье (видео)

Местного коллаборанта посетил дрон-камикадзе, а в штабе отделения ФСБ прогремел взрыв.

Украинские военные из ГУР уничтожили ряд вражеских объектов на оккупированной территории Запорожской области в День флага и День Независимости Украины, а теперь опубликовали видео атаки.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Военные разведчики и представители движения сопротивления "поздравили" рашистов с Днем Независимости и Днем флага Украины", – говорится в заявлении ГУР.

Там уточнили, что благодаря координированному разведкой движению сопротивления была осуществлена доразведка и эффективно уничтожен ряд объектов оккупантов на временно захваченной территории Запорожской области.

Так, 24 августа в городе Каменка-Днепровская по случаю празднования Дня Независимости Украины около 6:00 в окно помещения "заместителя главы" оккупационной ВГА, коллаборанта Александра Реймера залетел украинский дрон-камикадзе. Коллаборант получил ранение и был доставлен в больницу.

Кроме того, в День государственного флага Украины в оккупированном Энергодаре прогремел мощный взрыв в штабе отделения ФСБ по ул. Набережная, 24. Инцидент произошел около 19:00 в момент наибольшей концентрации захватчиков.

"После начала эвакуации по парковочной площадке у здания был нанесен еще один удар, который дополнительно уничтожил личный состав оккупантов, а также значительно повредил расположенные там автомобили", — отметили в ГУР.

На место происшествия прибыли три пожарных расчета и карета скорой помощи. Тела уничтоженных захватчиков несколькими военными "Уралами" увезли в направлении Мелитополя.

Как ГУР "поздравило" оккупантов с Днем Независимости: разведка показала видео

Напомним, накануне мэр Мелитополя Иван Федоров со ссылкой на местных сообщил о мощных взрывах со стороны оккупированного Токмака 25 августа, которые слышали жители северной части Мелитополя и окрестных населенных пунктов. Серию взрывов местные жители слышали со стороны Токмака и на рассвете 26 августа.

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