В ГУР показали, как уничтожают оrкупантов на Харьковщине (видео)

Удары по военным целям врага разведчики зафиксировали на видео с дронов.

Бойцы ГУР Минобороны Украины сняли на видео, как на Харьковщине с помощью FPV-дронов уничтожают российских оккупантов и их технику.

Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило в Сети 14 мая.

В ГУР указали, что в Харьковской области продолжается упорная и плодотворная работа пилотов FPV-дронов украинской разведки.

Так, разведчики обнаружили и сожгли ряд единиц российской бронетехники, зенитно-ракетный комплекс "Стрела 10М", пушку Д-30, вражеские средства связи и дорогостоящий комплекс ведения разведки "Муром-М".

Удары по вражеским военным целям разведчики зафиксировали на видео с дронов.

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В ГУР сняли на видео, как уничтожают врага на Харьковщине

Напомним, по данным аналитиков DeepState, российские войска продвинулись возле Волчанска, в Глубоком, возле Ягодного, южнее Первомайского, в Красногоровке и возле Вербового. Враг оккупировал Лукьянцы Харьковской области.

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