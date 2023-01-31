В ГУР предупредили об активной фазе на фронте следующие два месяца: детали

Юсов отметил, что Украина находится накануне очень активной фазы на фронте.

Оккупанты пытаются забросать собственными телами украинские позиции и продолжают двигаться в наступление. В разведке предполагают, что следующие два месяца станут очень активным периодом на фронте.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, информирует FREEДОМ.

По его словам, украинские военные в отличие от оккупантов воюют именно умением, а не числом.

"Ситуация очень сложная: враг продолжает наступать. Поэтому на самом деле потери врага намного выше, чем у украинской армии. К сожалению, есть потери и у нас. Но мастерство и мотивация украинских бойцов, плюс техника и вооружение, как наши отечественные, так и помощь от наших партнеров — это то, что в конце концов переломит ход наступательных действий (России. – Ред.)", — сказал представитель ГУР.

Юсов отметил, что Украина находится накануне очень активной фазы на фронте.

"И февраль, и март — это будут очень активные действия. На самом деле, учитывая состояние войск и техники, которые есть у оккупантов, ничего другого, кроме как воевать количеством, у них не остается", — сказал он.

Спикер ГУР отметил, что российское общество в свою очередь пока терпит этот поток трупов и раненых оккупантов.

"Но количество трупов, которые едут в Россию, а также, в частности, и тяжелораненых, я думаю, рано или поздно начнет действовать даже на это зазомбированное общество", — убежден представитель Главного управления разведки.

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