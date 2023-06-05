В ГУР прокомментировали расследование Бельгии по использованию ее винтовок во время рейда в России

Бельгия попросила Украину предоставить разъяснения по поводу сообщений о том, что российские проукраинские силы использовали винтовки, произведенные в стране.

В Главном управлении разведки МО Украины заявили, что подразделения российских добровольцев, которые могли использовать бельгийское оружие, действуют автономно и вопросы нужно задавать непосредственно им.

Соответствующее заявление сделал представитель ГУР Андрей Юсов, передает.

По словам Юсова, Министерство обороны и разведка страны начали расследование данных о том, что бойцы легиона "Свобода России" и Русского добровольческого корпуса во время рейдов в Белгородскую область якобы использовали предоставленные Украине бельгийские винтовки.

"Насколько известно, они уже давали комментарии по этому поводу. В частности, в отношении затрофеенного/перетрофеенного оружия, техники или вооружения. Что касается других вопросов, то я думаю, что Министерство обороны прокомментирует должным образом", — сказал он.

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Накануне стало известно, что Бельгия просит Украину предоставить разъяснения по поводу сообщений о том, что проукраинские силы в России использовали винтовки, произведенные в стране.

Напомним, добровольческий корпус России заявил об "освобождении" Белгородщины. Так называемая операция переходит вглубь страны.

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