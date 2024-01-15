В ГУР прокомментировали "сигналы" Путина о готовности к переговорам с Украиной

В разведке объяснили, действительно ли Кремль готов к мирным переговорам с Украиной.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий подчеркнул, что любое "замораживание" войны для якобы переговоров диктатор России Владимир Путин использует для усиления своей оккупационной армии, чтобы еще раз атаковать Украину.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Намерения Путина очевидны — это контроль над нашей территорией и ее полная оккупация. И когда идут любые разговоры о том, что враг готов к переговорам, то мы должны понимать, что условия России не приемлемы нашему государству", — отметил он.

По словам Скибицкого, на самом деле риторика Москвы о якобы готовности к переговорам – в большинстве своем направлена именно на страны Запада и Глобального Юга – что они якобы согласны остановиться и начать переговорный процесс.

"Но что говорит Россия о наших оккупированных территориях? Следующее – любые переговоры дают время России для восстановления потенциала, наращивания сил и создания стратегических резервов, чтобы продолжить агрессию. И это мы видим еще с 2014 года – ничего здесь не изменилось. Наша стратегическая цель одна – мы должны освободить все наши оккупированные территории", — резюмировал Вадим Скибицкий.

Напомним, в ОП рассказали, согласится ли Украина на заморозку войны.

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