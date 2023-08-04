В ГУР прокомментировали удары по Новороссийску: "Серьезная пощечина для путинского режима"

Для россиянина ситуация с десантным кораблем это "большая потеря", говорят в разведке.

В ГУР прокомментировали атаку на бухту в Новороссийске (Краснодарский край РФ), во время которой удалось повредить вражеский десантный корабль "Оленегорский горняк". Разведчики заявили, что это стало серьезной пощёчиной для режима диктатора Владимира Путина.

Такое мнение высказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, это событие выглядит особенно эффектно на фоне заявлений Минобороны РФ о якобы безуспешном контрнаступлении украинских сил. Теперь "вой на болотах" будет особенно громким.

"В этом плане все очень хорошо. И для политического руководства рашистского режима это, конечно, серьезная пощёчина", – убежден Андрей Юсов.

Он добавил, что в конце концов для россиян ситуация с десантным кораблем это "большая потеря".

"В плане безопасности, конечно, это большая потеря для флота оккупантов и планирование дальнейших десантных операций. Использование этих судов становится более проблематичным, и это серьезный фактор, который оккупанты будут учитывать", — убежден представитель ГУР.

Напомним, в пятницу, 4 августа, в порту Новороссийска Краснодарского края РФ прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что в бухте морские дроны атаковали российский крупный десантный корабль "Оленегорский горняк".

Обо всех подробностях взрывов в Новороссийске — читайте в материале.

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