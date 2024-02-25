В ГУР прокомментировали возможность применения Россией ядерного оружия

Угроза применения Россией ядерного оружия против Украины достаточно низкая.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает Интерфакс-Украина.

На вопрос журналиста о возможности использования дерном оружия, Скибицкий ответил, что "эта тема не актуальна на сегодняшний день. Угроза есть, но уровень ее мал. Это ядерный шантаж, однозначно".

Он отметил, что периодически Россия будет возвращаться к ядерному шантажу.

"Если у нас есть какой-то успех, когда в РФ видят, что нам идет нормальная [военная] поддержка, помощь, то начинается ядерный шантаж. Это очень мощный инструмент, который использует РФ, для влияния на политические процессы, в частности, в Европе. В первую очередь. это выборы в разных странах и подготовка к выборам в Европарламент», – объяснил Скибицкий.

По словам Скибицкого, Россия может помочь КНДР получить ядерное оружие.

"В КНДР просят технологии, касающиеся ядерного оружия. И здесь нужно Россию к ответственности призывать, потому что весь мир борется за нераспространение, а Россия открыто начинает работать в этом направлении взамен на получение дополнительных боеприпасов, ракет и других видов вооружения", – заявил представитель ГУР МО.

Напомним, ранее сообщалось, что глава ГУР Кирилл Буданов оценил, решится ли Россия использовать ядерное оружие.

Кроме того, мы ранее информировали, что США предупреждают, что Россия может в этом году запустить в космос противоспутниковое ядерное оружие.

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