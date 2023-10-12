В ГУР прокомментировали возвращение "Вагнера" на фронт: почему эти боевики до сих пор опасны

По словам Скибицкого, вагнеровцы, которые сейчас возвращаются на фронт в Украину в рядах Минобороны РФ, опасны тем, что уже здесь воевали. Соответственно, знают местность и имеют опыт.

Наемники ЧВК "Вагнер" подписывают контракты с Минобороны РФ и возвращаются на фронт в Украину.

Насколько их возвращение повлияет на поле боя, оценил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий в интервью УП.

Он подчеркнул, что боевики возвращаются на фронт не как частная военная компания "Вагнер", а как военнослужащие Минобороны РФ.

"Они даже себе придумали уже, как знаете эти штурмовые отряды Z", штурмовой "отряд V" — значит "Вагнер". Но это не говорит, что это частная военная компания, это совсем уж другое формирование. Посмотрим, как они будут действовать. Та дисциплина и та ответственность, и то наказание, которые были в "Вагнере" — такого не было нигде. Поэтому они и имели успех", — пояснил представитель ГУР.

При этом он отметил, что сейчас сложно сказать, о каком количестве таких боевиков сейчас идет речь.

"Как правило, штурмовой отряд – это 110 человек... Но в чем угроза – в том, что многие люди, вернувшиеся в штурмовые отряды уже под Министерство обороны, воевали на этой территории, знают особенности. А это тоже влияет на ведение боевых действий. Вот в этом заключается преимущество этих подразделений для РФ", – подытожил Скибицкий.

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) спрогнозировали будущее "вагнеровцев" после соглашения с Росгвардией.

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