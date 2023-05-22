В ГУР прокомментировали заявление Байдена о безумных потерях россиян в Бахмуте

В ГУР говорят, что потери российских окупантов под Бахмутом «действительно колоссальны».

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили слова американского президента Джо Байдена о том, что в Бахмуте оккупационные войска РФ потеряли более 100 тысяч своих военных.

Информацию об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Он сказал, что здесь нет никаких разногласий.

"Есть вопрос в разнице методологии. Есть один подход, когда подаются общие потери вместе с убитыми и ранеными. Или отдельно ликвидированы и отдельно ранены. Также вопрос, за какой период это представляется», — пояснил он.

В ГУР добавили, что потери российских окупантов под Бахмутом «действительно колоссальны».

"Они абсолютно не отвечают ни поставленным целям, ни заявленным результатам", — резюмировал он.

Напомним, накануне президент США Джо Байден заявил, что российские кафиры во время штурма города-крепости Бахмута в Донецкой области потеряли более 100 тысяч человек.

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