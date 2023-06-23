В ГУР прокомментировали заявление Байдена по поводу ядерной угрозы России

РФ постоянно держит на контроле вопрос о ядерном оружии, в частности, его размещение за пределами страны. Заявления президента США Джо Байдена об угрозе ядерного оружия не безосновательны.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

В ГУР рассказывают, что Российская федерация реально продолжает шантажировать европейское и мировое сообщество заявлениями о возможности размещения ядерного оружия на территории Беларуси. В частности, это происходит накануне саммита НАТО.

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"Кроме того, мы видим в информационном поле Российской федерации очень мощные мероприятия, которые они проводят с целью демонстрации своей позиции. Например, в мае было проведено собрание военных атташе, аккредитованных в Москве, где замминистра обороны тоже доказывал позицию Российской федерации по применению ядерной оружия", — говорится в сообщении.

По словам Скибицкого, РФ и дальше будет использовать эту тематику.

"Тем более, Путин заявил, а затем это поддержал Лукашенко, что в июле ядерное оружие будет на территории Беларуси. Весь этот ажиотаж будет подогреваться Российской федерацией однозначно. А масс-медиа будут реагировать на любое заявление всех чиновников в мире", — говорят в ГУР.



Там добавляют, что риск может быть тогда, когда есть ядерное оружие, когда ты понимаешь, что там размещено и какие средства будут использоваться для доставки этого ядерного оружия.

"На сегодняшний день это только заявления. Есть определенные приготовления. Но мы будем отслеживать все, что связано с перемещением ядерного оружия, и с теми планами, которые разрабатывает Кремль по этому вопросу", — резюмировал Скибицкий.

Угроза теракта на Запорожской АЭС

Также в ГУР рассказали, что подрыв Запорожской АЭС может быть спланирован акцией или инцидентом, который приведет к аварии.

Тем временем российские силы все больше озабочены своими возможностями сохранить ядерный объект перед контрнаступлением Украины.

Сегодня, 23 июня, состоится очередное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Речь идет об угрозе теракта на Запорожской АЭС и последствиях подрыва Каховской ГЭС.

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