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В ГУР раскрыли, что именно было уничтожено в Крыму во время успешного удара 4 января

В ГУР раскрыли, что именно было уничтожено в Крыму во время успешного удара 4 января

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
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В ГУР раскрыли, что именно было уничтожено в Крыму во время успешного удара 4 января

Поражение в Крыму 4 января / Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Украина нанесла мощный удар по складам боеприпасов и РЛС окупантов в Крыму.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает об успешной операции на временно оккупированной территории Крыма 4 января 2023 года.

Об этом ГУР информирует в телеграмме.

Отмечается, что целями атаки, проведенной совместно разведчиками, ВВС ВСУ и силами обороны, стали российские позиции радиолокационных станций на аэродроме Саки и склад боеприпасов возле Гришиного.

По данным космической разведки, состав боекомплектов окупантов был успешно уничтожен. Также нанесено поражение объектам противовоздушной обороны и радиолокации врага.

ГУР Минобороны продолжает собирать и уточнять информацию об общих потерях российских захватчиков в результате точных ударов ВСУ по военной инфраструктуре врага в оккупированном Крыму.

Поражение в Крыму 4 января / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Поражение в Крыму 4 января / Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Напомним, в ночь на 6 января украинские Вооруженные силы поразили российский аэродром "Саки" во временно аннексированном Крыму. Ранее, 4 января, украинские войска поразили командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя.

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Дата публикации
Просмотры
1669
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