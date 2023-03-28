В ГУР раскрыли очередной фейк россиян об обстреле гражданского автомобиля

Российские пропагандисты разгоняют в сети фейковое видео о наших воинах. На нем неизвестный в украинской военной форме якобы стреляет по гражданскому авто.

В Главном управлении разведки говорят, что сфабрикованное видео является очередной попыткой врага дискредитировать ВСУ.

В частности, в разведке обнародовали аргументы относительно того, что видео является фейковым:

локация на оккупированной территории между Донецком и Макеевкой: поворот по окружной дороге стрельбище "ДНР";

источник, распространивший это видео — "Юрий Алексеич Z V";

украинские воины наносят на автомобили сплошные кресты, а на видео изображен – крест Вермахта;

регистраторы в Украине запрещены;

кузов автомобиля был изготовлен в России и не поставлялся никогда в Украину.

"Некачественный монтаж. На 1:35 военный в непосредственной близости от машины стреляет из автомата. Но громких звуков выстрелов нет. Окно машины открыто. Шел разговор через окно. Звука закрытия окна нет. Когда машина едет назад снова слышать, что окно открыто. Выстрел был, потому что на видео виден разлет гильз. В этот момент должен быть хоть какой-то звук", — пишет прессслужба.

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Как пишут в разведке, фейковость ролика даже раскритиковали сами же российские пропагандисты и лидеры мнений, а МИД России, распространивший это видео — мгновенно его убрал.

"Это сфабрикованное видео оказалось очередной неудачной и отвратительной попыткой враждебной ИПСО, как и предыдущие пропагандистские попытки рашистов дискредитировать ВСУ. Россияне пытаются и дальше очернить воинов ВСУ, показать их жестокими и неадекватными, а также создать конфликт с представителями мусульманского сообщества. татарами", — добавляет разведка.

Ранее россияне распространяли фейк о мобилизации женщин без их согласия.

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