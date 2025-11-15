В ГУР раскрыли планы РФ на производство ударных дронов

Вадим Скибицкий

За 2025 год количество изготовленных дальнобойных ударных дронов в России составит около 70 000 единиц, включая 30 тысяч беспилотников типа «Shahed», которые являются основными БпЛА для атак по Украине.

Об этом сообщил генерал-майор Вадим Скибицкий, заместитель главы Главного разведывательного управления Украины в интервью Reuters.

«Россияне начинали с 30 беспилотников в месяц, а сейчас 30 могут лететь в одну цель», — сказал он.

Скибицкий ожидает, что массированные удары по газовой и энергетической инфраструктуре Украины оккупанты продолжат наносить и этой зимой.

По его данным, российские войска ежедневно выпускают от 200 до 250 планерных бомб. В октябре среднесуточный показатель составил около 170, согласно данным Министерства обороны.

Ранее сообщалось, что Россия планирует произвести до конца года около 120 тысяч планировочных авиабомб. В эту цифру входят как новые боеприпасы, так и модернизированные модели, в том числе 500 авиабомб новой модификации с дальностью до 200 километров.