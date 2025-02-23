В ГУР рассказали, будет ли Россия и дальше использовать на фронте войска КНДР

По словам Юсова, говорить, что северных корейцев больше не будут использовать на фронте, никаких оснований нет
Северокорейские войска на Курщине понесли большие потери, что уменьшило их интенсивность в боевых столкновениях.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов перед началом форума "Украина. 2025 год".
По его словам, войска КНДР не работали отдельными соединениями, а в смешанных подразделениях.
“Из-за больших потерь сейчас происходят ротационные мероприятия. Это снизило их интенсивность в боевых столкновениях. Но говорить, что их больше не будут использовать, никаких оснований нет", — заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.
Между тем военная помощь оружием и боеприпасами от КНДР для России продолжается в больших объемах.
Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что на фронте наблюдается увеличение количества северокорейской артиллерии.
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