В ГУР рассказали, чем закончится противостояние Пригожина из Минобороны РФ

В украинской разведке убеждены, что главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин проиграет погоню с Минобороны РФ.

Евгений Пригожин, вероятнее всего, проиграет в противостоянии с российскими военными. ЧВК "Вагнера" вообще может не остаться после происходящего вокруг Бахмута.

Об этом заявил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

"Этот конфликт продолжается. Кто выйдет победителем? Скорее всего, министерство обороны и генштаб", — сказал он.

По словам Скибицкого, российские минобороны сейчас резко ограничили поставки боеприпасов и провизии для "вагнеровцев". Кроме того, Пригожин испытывает проблемы с набором личного состава. К тому же он не выполнил свое обещание взять Бахмут до сентября и при этом начал критиковать российскую регулярную армию.

"Но основное — останется ли вообще ППК "Вагнера" после того, что сейчас происходит вокруг Бахмута? Она теряет свои основные силы, а их интересы не ограничиваются только Украиной. У них есть задачи в Сирии, в Африке, на Ближнем Востоке. Пригожин уже откровенно признает, что его просто сливают", — отметил Скибицкий.

Напомним, ранее основатель ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу о широкомасштабном наступлении ВСУ в районе Бахмута и попросил о помощи.

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