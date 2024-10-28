В ГУР рассказали, где оккупанты пытаются ускорить наступление

Оккупационные силы применяют методы давления и запугивания для принуждения своих военных к наступлению.

Российские войска усиливают наступление в районе Лимана в Донецкой области. Из-за значительных потерь они начали задействовать на штурмах даже раненых военных.

Об этом сообщило Главное управление разведки.

Российские войска для усиления темпов наступления в районе Лимана перебросили дополнительные штурмовые подразделения 283 и 488 мотострелковых полков ВС РФ. В то же время бойцы Сил безопасности и обороны Украины нанесли вновь прибывшим оккупантам серьезные потери, в результате чего отдельные штурмовые группы потеряли боеспособность.

По данным украинской разведки, деморализованные российские захватчики отказываются идти в бой и жалуются на отсутствие надежных укрытий от украинских дронов.

В Главном управлении разведки сообщили, что для продолжения наступательных действий оккупационные силы используют методы давления, принуждения и запугивания. В частности, для атак на передовую бросают легкораненых захватчиков, что свидетельствует о безответственном отношении командования к своим военным.

Напомним, в ночь на 28 октября россияне выпустили по Украине 100 ударных БпЛА типа "Shahed".

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