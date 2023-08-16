В ГУР рассказали, готовиться ли украинцам к массированным атакам россиян осенью и зимой

Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что угроза массированных ракетных ударов по территории Украины будет сохраняться на протяжении всей захватнической войны, однако Россия уже использовала весь накопленный ракетный потенциал и теперь наносит удары тем, что производит.

Об этом Андрей Юсов рассказал 16 августа в эфире телемарафона.

"Это же не прогноз погоды. Пока продолжается полномасштабная война, пока враг на нашей земле, его захватнические планы не изменились. И на любое время года у него есть террористические планы, а это значит, что есть террористическая угроза. Те объемы ударов, которые мы сейчас наблюдаем, они соответствуют возможностям производства ракетного вооружения агрессора", - сказал он.

По словам представителя украинской разведки, в зависимости от ситуации на передовой и определенных "приоритетов" по сезону цели вражеских ударов могут изменяться. В то же время, общая тактика РФ не меняется, а угроза сохраняется, пока продолжается агрессивная война российского диктатора Владимира Путина против Украины.

На вопрос о том, могут ли россияне выпускать по Украине по 80 ракет и более, как было раньше, Юсов ответил: "С полномасштабного вторжения Россия в значительной степени использовала накопленный ракетный потенциал. У нас были удары, когда враг выпускал одновременно по 120 ракет. А сегодня количество совсем другое. Фактически все, что они производят, сразу выпускают по Украине. И восстановить тот запас, который у них был, у них пока нет возможности".

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил украинцев об угрозе новых массированных ракетных ударов по украинской энергетической системе.

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