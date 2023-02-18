В ГУР рассказали, грозит ли в ближайшее время вторжение россиян с территории Беларуси

Украинская разведка отметила, что белорусы пытаются удержаться от участия в войне против Украины.

Разведка Украины круглосуточно наблюдает за российскими войсками на территории Беларуси и попытками страны-террориста полностью привлечь белорусов к войне против Украины.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк заявил в комментарии британскому телеканалу ITV news.

"По оценкам военной разведки Украины, белорусские военные будут вынуждены подчиниться приказам Лукашенко и могут быть вовлечены во вторжение в Украину. Однако в ближайшие две-три недели ни сил, ни средств для вторжения с территории Беларуси у россиян не существует", — заявил Черняк.

По его словам, "мы видим, что Беларусь вроде и поддерживает Россию и в то же время всеми способами пытается воздержаться от присоединения к войне. Мы также видим, насколько Россия на них давит".

Заявления Лукашенко о войне в Украине

В четверг, 16 февраля, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что он готов разрешить российскому президенту Владимиру Путину использовать его страну как плацдарм для нового наступления России на Украину, а также готов вести боевые действия вместе с оккупантами. Условие вступления в войну – якобы агрессия Украины против Беларуси.

Кроме того, Лукашенко обвинил Украину в развязывании войны и призвал к мирным переговорам.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил Лукашенко, что "разрешить России снова использовать Беларусь как плацдарм для нападения будет большой ошибкой".

Аналитики Института изучения войны отметили, что Кремль, вероятно, включит элементы оборонно-промышленной базы Беларуси в большие усилия Москвы переоснастить российскую армию для поддержки длительной войны против Украины.

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