В ГУР рассказали, к каким странам РФ обращалась за помощью с оружием

Россия обращалась к Ирану, Китаю и Северной Корее с просьбой предоставить оружие, которое бы оккупанты использовали для войны против Украины.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью La Repubblica.

По данным разведки, РФ рассчитывала получить от упомянутых выше стран патроны для реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган".

Скибицкий отметил, что продемонстрированное суперсовременное оружие на военных парадах в РФ просто инсценировка, на самом деле у них его нет. А поскольку Москва не может сама производить высокотехнологичное оружие, ей приходится обращаться в другие страны.

"Они также обращались в Китай и Северную Корею, возможно, в Кыргызстан, за поставками оружия, в частности шаров для РСЗО — "Смерч" и "Ураган". Есть страны, такие как Казахстан и Узбекистан, которые помогают России обходить санкции, продавая им американские и японские гражданские компоненты, необходимые для создания ракет", – сообщил он.

Кроме того, следует отметить, что режим Лукашенко активно поддерживает Путина в войне против Украины. С территории Беларуси 24 февраля в Украину пошла техника, а также оттуда россияне запускают ракеты по мирным городам Украины.

Напомним, в Пентагоне заявили, что Россия уже могла потерять половину своих основных боевых танков и использовать большую часть своего высокоточного оружия в войне, ставшей "большим стратегическим провалом" для Кремля. В США добавляют, что Путин в войне против Украины потерпел неудачу и "Россия выйдет из этой войны слабее, чем вошла".

Как сообщило издание Sky News со ссылками на свои источники, Россия в августе тайно отправила Ирану 140 млн. евро и западное вооружение, которое удалось захватить на поле боя, в обмен на дроны. Деньги и вооружение оккупанты перевозили военными самолетами.

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