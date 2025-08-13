В ГУР рассказали, когда Россия планирует закончить войну

Вадим Скибицкий

Россия ставит своей целью завершить войну в Украине к 2026 году.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, который является также членом украинской делегации на переговорах в Стамбуле.

По его словам, в стратегических документах РФ четко прописано, что «украинский вопрос должен быть решен до 2026 года».

Он объяснил, что выбор этой даты связан с большими затратами на ведение войны.

«Экономические расходы составляют 42% бюджета страны и приводят к стагнации ключевых отраслей, таких как металлургия и добыча полезных ископаемых», — отметил представитель ГУР.

В то же время, Скибицкий обратил внимание на позицию Беларуси, которая, по его словам, пытается балансировать между поддержкой России и отношениями с Западом.

«Другими словами, Лукашенко стремится сохранить нейтралитет», — добавил он.

Ранее Вадим Скибицкий заявлял, что Беларусь пытается сохранить отношения с западными странами и избегает непосредственного участия в войне против Украины.

Мы ранее информировали, что в Москве заявили, что диктатор Путин «уменьшил аппетиты» в отношении Украины, лишь бы достигнуть соглашения с Трампом.