ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
713
Время на прочтение
1 мин

В ГУР рассказали, когда Россия планирует закончить войну

Причиной планов закончить войну являются колоссальные экономические расходы РФ на войну, которые составляют 42% ее бюджета.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Вадим Скибицкий

Вадим Скибицкий

Россия ставит своей целью завершить войну в Украине к 2026 году.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, который является также членом украинской делегации на переговорах в Стамбуле.

По его словам, в стратегических документах РФ четко прописано, что «украинский вопрос должен быть решен до 2026 года».

Он объяснил, что выбор этой даты связан с большими затратами на ведение войны.
«Экономические расходы составляют 42% бюджета страны и приводят к стагнации ключевых отраслей, таких как металлургия и добыча полезных ископаемых», — отметил представитель ГУР.

В то же время, Скибицкий обратил внимание на позицию Беларуси, которая, по его словам, пытается балансировать между поддержкой России и отношениями с Западом.
«Другими словами, Лукашенко стремится сохранить нейтралитет», — добавил он.

Ранее Вадим Скибицкий заявлял, что Беларусь пытается сохранить отношения с западными странами и избегает непосредственного участия в войне против Украины.

Мы ранее информировали, что в Москве заявили, что диктатор Путин «уменьшил аппетиты» в отношении Украины, лишь бы достигнуть соглашения с Трампом.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie