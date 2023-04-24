В ГУР рассказали, кто из российских элит выступал против вторжения России в Украину

В России увеличивается количество сторонников скорейшего завершения войны против Украины. Более того, далеко не все они выступали за это вторжение.

Такое мнение высказал главный разведчик Украины Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина.

Он отмечает, что из российских элит немногие выступили за начало полномасштабного вторжения. По словам Буданова, ему легче назвать выступивших за войну.

"Выступал исключительно Шойгу, Герасимов выступал за. До последнего держался Бортников, он был против, но из-за определенных личных мотивов за две недели до начала он резко изменил свое мнение и сказал: "Нет, там все нормально, мы готовы". И еще несколько функционеров. Все", — говорит руководитель разведки.

Несмотря на это, Буданов не рассказал, по какой причине Бортников изменил свое мнение.

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"Конечно известно. Но, не ко времени. То, что многие из них понимали, что это закончится некрасиво — это факт". – сказал Буданов.

Ранее начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов ответил, есть ли угроза взятия россиянами Угледара на Донетчине.

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