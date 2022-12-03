В ГУР рассказали о дефиците вооружения в РФ и о переговорах о поставках

Россия все еще способна производить определенное количество крылатых ракет и другого вооружения.

По данным военной разведки Украины, россияне уже используют стратегический запас по некоторым видам вооружения, а также ракеты, изготовленные в этом году, в том числе в августе.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Это говорит о том, что некоторые ракеты идут на применение прямо с конвейера. На сколько их хватит, многое зависит от производства. Да, оно упало по сравнению с довоенным периодом. Но, к сожалению, РФ за счет того, что обходит экономические санкции, еще способна выпускать определенное количество крылатых ракет и другого вооружения, которое используется против нашего государства", – объяснил представитель ГУР.

Также отмечается, что в течение двух месяцев Россия вывозила из Белоруссии артиллерийские боеприпасы 122 мм, 152 мм.

По данным ГУР, Россия также продолжает переговоры с другими странами по поставкам боеприпасов, ракетному вооружению к РСЗО "Смерч" и "Ураган", которых у нее дефицит и переговоры с Ираном касательно пополнения запасов баллистических ракет.

Как отметил Вадим Скибицкий, существуют соответствующие проекты договоренностей соглашений между этими странами, но на сегодняшний день поставки такого вооружения не зафиксированы.

Ракетные атаки РФ по территории Украины

В среду, 23 ноября, Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, в том числе повредив объекты критической инфраструктуры.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко убежден, что массированные атаки могут происходить реже, но не прекратятся никогда.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что российские захватчики могут выжидать сильных морозов, чтобы затем нанести массированный ракетный удар по Украине.

В ОК "Юг" считают, что Россия может специально перед массированным обстрелом нагнетать ситуацию в украинском обществе, чтобы атаковать неожиданно. Это может произойти в любое время и украинцам стоит быть готовыми.

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