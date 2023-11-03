В ГУР рассказали о новых дронах оккупантов: что известно об "Изделие-53" и "Изделие-54"

Юсов сообщил, что оккупанты применяют на фронте видоизмененные и усовершенствованные дроны "Ланцет", "и это всегда дополнительный фактор риска".

На сегодняшний день на фронте не зафиксировано массового использования россиянами их новых беспилотников "Изделие-53" и "Изделие-54". Информация об этих дронах уточняется.

Об этом представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал в интервью изданию "РБК-Украина".

Юсов сообщил о применении врагом на фронте усовершенствованных дронов "Ланцет" ("Изделие-53"). А по поводу "Изделие-54" представитель разведки сказал, что россияне позиционируют этот дрон как упрощенную и более дешевую версию Shahed-136.

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"В первую очередь мы констатируем, что массового использования их на фронте пока не было. Информация о так называемых "Изделие-53" и "Изделие-54" уточняется. Но что касается их способностей по автоматической корректировке, наведению и распознаванию цели — это дискуссионный вопрос. Нужно дополнительно устанавливать эту информацию. Есть часть информации из российских СМИ. Безусловно, на нее нельзя опираться. Наше изучение продолжается", — рассказал Юсов.

Тем не менее, разведка констатирует, что агрессор применяет видоизмененные и усовершенствованные "Ланцеты", "и это всегда дополнительный фактор риска".

По поводу "Изделие-54", представитель ГУР проинформировал, что этот дрон-камикадзе позиционируется российской пропагандой как упрощенная и более дешевая версия беспилотника Shahed-136. Этот новый дрон россияне назвали "Италмас": название происходит от торгового комплекса, на базе которого собирают и производят эти БПЛА. Заметим, что в Украине в народе этот дрон назвали "газонокосилкой".

Напомним, в конце октября россияне атаковали Киев новыми дронами-"газонокосилками" со взрывчаткой. В сети были опубликованы фото обломков такого беспилотника.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Киев атаковали "газонокосилками" со взрывчаткой: что это такое, как выглядит и сколько стоит?

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