В ГУР рассказали о работе "народного спутника" – помог уничтожить "Минск" и "Ростов"

Спутник ICEYE помог ВСУ в нанесении ударов по кораблю и подводной лодке в Севастопольской бухте.

Ровно год назад, 20 сентября 2022 года, волонтеры передали украинским разведчикам "народный спутник" – космический аппарат ICEYE, который помог украинским бойцам в нанесении ударов по кораблю и подводной лодке в Севастопольской бухте.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

"В течение этого года "народный спутник" принес много пользы в нашей борьбе за свободу – его возможности позволяют нам ежедневно получать критически важные для боевых операций разведывательные данные и сжигать тонны вражеской смертоносной техники", — рассказали в ГУР.

Так, ICEYE сыграл очень важную роль в ударе по Севастопольской бухте 13 сентября, когда были уничтожены российский десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону".

Напомним, украинцы за считанные дни собрали средства на четыре "народных Байрактара", которые достались ВСУ совершенно бесплатно. Поэтому за 600 миллионов гривен благотворительный фонд Сергея Притулы приобрел спутник. Он предоставил доступ к базе данных спутниковых снимков компании "ICEYE" более чем на год, что позволяет военным планировать операции.

Атака на Севастополь

В ночь на 13 сентября в Севастополе произошла серия громких взрывов. Так называемые оккупационные "власти" заявили об атаке на морской завод имени Орджоникидзе, где строят и ремонтируют корабли Черноморского флота России.

Украинская разведка подтвердила удары в Крыму и сообщила, что в результате атаки была повреждена дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

Впоследствии в Сети показали, как выглядит подлодка "Ростов-на-Дону" после удара ВСУ.

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