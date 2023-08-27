В ГУР рассказали о запасах ракет в РФ: достаточно ли у Украины ПВО для вражеских атак

РФ ранее выпускала по Украине около 100 ракет, в то время как сейчас только 10-20, что свидетельствует о паузе в производстве ракет.

Об этом сообщил в эфире ISLND TV спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Если не ошибаюсь, одновременно был удар 120 ракет по Украине... То, что они за месяц производят, мы видим паузу, и сразу используют все по Украине. Восстановить ракетный запас до периода полномасштабного вторжения они не могут", — отметил представитель. ГУР.

Также по словам Юсова, Кремль выдвигает справедливые претензии к российскому генералу Суровикину, мол, на что израсходован этот ракетный потенциал и что в результате добыто.

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"Да, для нас сохраняется проблема – Украина велика по территории, и средств противовоздушной и противоракетной обороны у нас до сих пор недостаточно. Но никаких поставленных задач этот ракетный террор не выполнил ни зимой, ни сейчас", – добавил Юсов.

Также представитель ГУР рассказал, что начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов пережил более 10 покушений на жизнь.

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