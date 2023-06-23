В ГУР рассказали об иностранных компонентах в "Кинжалах" и "Искандерах", которыми РФ атакует Украину

Запасы компонентов, которые были до начала наложения в РФ санкций, уже исчерпаны.

В ГУР проанализировали все компоненты, имеющиеся во всех так называемых современных ракетах РФ. Больше всего РФ критически зависит от ракет "Искандер" и "Кинжал".

Об этом заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Где-то около пятидесяти находящихся в этих ракетах компонентов электронной базы иностранного производства. И ограничение поставок их на территорию Российской федерации приведет к тому, что будет ограничено производство этих ракет. Мы сейчас очень активно работаем над этим, работаем с нашими партнерами, чтобы не позволить России наладить, а тем более увеличить производство высокоточного оружия", — отметил Скибицкий.

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Запасы компонентов, которые были до начала наложения в РФ санкций, уже исчерпаны.

"Мы располагаем информацией о том, как заходили на территорию Российской федерации все эти компоненты. За счет стран, которые не присоединились к санкциям. Соответственно, очень много элементов, которые даже не военного и не двойного назначения, а гражданского назначения. А в современном мире сложно проконтролировать, когда этот компонент, по сути, считается гражданским", – рассказали в ГУР.

Скибицкий добавил, что вместе с нашими партнерами Украина все-таки перекроет все каналы поставок таких компонентов на территорию России.

Напомним, что Россия нарастила производство ракет. Теперь в РФ выпускают в 3-4 раза больше "Калибров" и Х-101, чем это было до полномасштабной войны.

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