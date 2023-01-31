В ГУР рассказали, сколько российских солдат воюет в Украине: Буданов раскрыл детали

Главное управление разведки Министерства обороны Украины отмечает, что в нашем государстве на сегодняшний день находится примерно 326 тысяч российских оккупантов.

Такую информацию обнародовал глава ГУР Кирилл Буданов во время интервью The Washington Post.

По его словам, для руководства Украины не секрет ни численность оккупационных войск на территории нашего государства, ни практически исчерпавшиеся запасы ракет большой дальности у государства-агрессора.

"Он настолько уверен в своих разведданных, что время от времени открывает папку, чтобы привести точные цифры — "около 326 000 российских военнослужащих" сейчас воюют в Украине или что в России осталось лишь 9% запасов ракет большой дальности "Калибр", — отмечает издание. .

Добавим, Буданов подчеркнул, что пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена, внутри России будут проблемы.

Руководительразведки также убежден, что Путин говорит о ядерном ударе, потому что это его тактика устрашения.

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